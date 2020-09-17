Yunanistan’dan Miçotakis-Erdoğan görüşmesi için iki şart: Güven duymak ve iyi hazırlanmak

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında konuşma ya da bizzat görüşme olasılığını değerlendirdiği sırada iki şart ileri sürdü.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, iki ülkenin danışmanlar düzeyinde açık bir iletişim kanalı olduğunu belirterek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki herhangi bir iletişimin sansasyon olmaması gerektiğini ifade etti.

Petsas bununla birlikte görüşmenin gerçekleşmesi için tarafların iyi hazırlanmasının ve birbirlerine güven duymasının şart olduğunu vurguladı.

Navtex’lerin yenilenmemesi ile gerilim düşer düşmez danışmanlar düzeyinde istişarelerin başlayabileceğine dikkat çeken Petsas, “Geriye kalan tek şey, sözlerin eylemlerle özdeşleşip özdeşleşmediğini anlamak. Bu durumda müzakerelere, 2016’da Türkiye'nin girişimiyle durduğu yerden devam edilmesi mümkün olacak” diye konuştu.

Yaptırımlar konusunu da değerlendiren Petsas, bu konuda geri adım atılmadığını, ancak bunun uzun bir süreç olduğunu, yaptırımlar listesinin Avrupa Konseyi'nin dikkatine sunulacağını ve onaylanmasının beklendiğini vurguladı.

Yunan sözcü, “Yaptırımların uygulanıp uygulanmaması, Türkiye’nin zirve öncesi ve sonrası eylemlerine bağlı” ifadelerini kullandı.