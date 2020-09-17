Avrupa Parlamentosu, Navalnıy olayıyla ilgili yaptırım tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı tasarıda, Rus muhalif Aleksey Navalnıy olayı ile ilgili Rusya’ya yaptırımların genişletilmesi talep edildi.

Avrupa Parlamentosu’nun bugünkü oturumunda kabul edilen tasarının metninde, “Aleksey Navalnıy’ın Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarına göre, yolsuzluk yapan kişilerin Avrupa’daki varlıklarına ilişkin bilgi toplanmasına ve bu varlıkların dondurulmasına izin verecek bir yaptırım mekanizmasının kurulmasını ısrarla talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelere, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından vazgeçilmesi çağrısı yapılırken ayrıca insan hakları ihlalleriyle ilgili en kısa zamanda noktasal yaptırımların yürürlüğe konması talep edildi.

Tasarıda, Avrupa Birliği’nin Rusya ile ilişkilerinin titiz bir şekilde yeniden değerlendirilmesi ve Moskova’nın G7 gibi uluslararası forumlardan uzak tutulması gerektiği kaydedildi.

Rusya: Batı, Navalnıy olayında gerçeğin ortaya çıkarılmasına ilgi duymuyor

Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği tasarıyı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Brüksel’den yükselen sesin niteliği, Batılı partnerlerimizin gerçeğin ortaya çıkmasına kesinlikle ilgi duymadığını gösteriyor” diye konuştu.

Yürütülen kampanyanın gerçek amacının, AB’de Rusya’ya yönelik başlatılan yıkıcı politikanın geri dönülemez hale gelmesini garanti altına almak olduğunu söyleyen Zaharova, “Berlin’e yaşananları birlikte çözme tavsiyemiz, açık bir şekilde uydurma olan bahanelerle geciktiriliyor” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği’nin, yeni yaptırımlara Aleksey Navalnıy’ın adını verme teklifinin, bu yaptırımlara kasıtlı ve açık bir şekilde Rus karşıtı yönelim kazandırma girişimi olduğunu dile getiren Zaharova, “Avrupa Birliği’nde her şeye rağmen sağduyunun kazanmasını, partnerlerimizin keyfi olarak failleri tayin etme uygulamasından vazgeçmesini ve bundan böyle sadece gerçekler ve doğrulanmış bilgiler temelinde çıkarım yapmasını umuyoruz” diye ekledi.