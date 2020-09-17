Barcelona, Messi'yi bırakmadı, ama Suarez, Juventus'a transfer olabilmek için 'İtalyanca sınavına girdi'

Barcelona'dan Juventus'a transferi gündemde olan Luis Suarez'in sabah antrenmanının ardından İtalya'ya gidip İtalyanca sınavına girdiği ve çifte vatandaşlık şartlarından biri olan sınavı geçtiği iddia edildi.

Avrupa futboluna hükmettikten sonra eski günlerini mumla arayan İspanyol La Liga devi Barcelona'da yaprak dökümüne eklenmesi beklenen Luis Suarez'in İtalyan Seria A'nın devi Juventus formasıyla top koşturmak için İtalyanca sınavına girdiği haberi geldi.

'Sınavı geçti' iddiası

Bugün İspanya'nın Barselona kentinde sabah idmanına katılan Suarez'in ardından İtalya'nın Perugia kentine gitmesi, medyaya İtalyanca sınavına girdiği şeklinde yansıdı. İlerleyen saatlerde İtalyanca sınavından geçtiğine dair iddialar sosyal medyada paylaşıldı.

Luis Suarez, Juventus'a transferini engelleyen pasaport sorununu çözmek için çifte vatandaşlık almak istiyor.



🍝 Uruguaylı golcü, İtalyan vatandaşlığı elde etmek için İtalyanca yeterlilik sınavına girecek. (Marca) pic.twitter.com/Mou1mQ7XCg — De Marke Sports #YanındayızCan (@demarkesports) September 17, 2020

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İtalyan medyasındaki haberlerde, 'silahşör' manasında 'Pistolero' lakaplı Uruguaylı yıldızın İtalya pasaportu alabilmesi için zorunlu bir adım olan B1 İtalyanca sınavını vermesi gerektiği belirtildi.

Pasaport engeli

Daha önce Uruguaylı forvetin Juventus'a transferine yönelik görüşmelerin Suarez'in İtalyan pasaportu olmaması ve Şampiyonlar Ligi'nde Avrupalı futbolcu kategorisinden oynamasını sağlayacak belgeleri zamanında ulaştıramaması nedeniyle çöktüğü iddia edilmişti.

Ancak La Gazzetta dello Sport ve Tuttomercatoweb, Barça golcüsünün pasaport için zorunlu sınava bugün gireceği haberini geçti.

Atletico ve PSG de devrede

İspanya'dan Atletico Madrid ve Fransa'dan Paris Saint-Germain'in de talip olduğu Sanchez'in 2020-21 sezonunda Barcelona'da kalabileceği, ama gerekli belgeleri teslim etmesi halinde ocak ayındaki ara transfer döneminde Serie A'da boy gösterebileceği kaydedildi.

Hem İspanya hem İtalya ebeveynlerinin kökenleri kendilerinde olan Latin Amerika yurttaşlarına çifte vatandaşlık fırsatı sunarak Latin futbolculardan kendi yurttaşı ve Avrupa yurttaşı kategorisinde istifade edebiliyor.

Messi'nin akıbeti

Daha önce Barcelona'dan ayrılma isteği kabul görmeyen ve 700 milyon euroluk serbest kalma bedeli dayatılan Lionel Messi, Katalan devinde kalmaya karar verip bir aradan sonra antrenmana ve hazırlık maçına çıkmıştı.

Arjantinli futbol sihirbazının transferiyle Manchester City, PSG, Inter gibi devler ilgilenmişti.