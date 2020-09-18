Harry Potter’ın heykeli Londra'ya dikiliyor

Dünya genelinde pek çok hayranı bulunan, okunma ve izlenme rekorları kıran Harry Potter’ın heykeli İngiltere’nin başkenti Londra’ya dikiliyor.

Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling’in yarattığı ve dünya çapında fenomen olan Harry Potter karakterinin heykeli bu ay sonunda Londra'nın Leicester Meydanı'nda görücüye çıkacak.

Heykel, ‘Meydandaki Sahneler’ projesi kapsamında daha önce de Laurel ve Hardy, Bugs Bunny, Gene Kelly, Mary Poppins, Mr. Bean ve Paddington gibi heykelleri yaratan Andrzej Szymczyk imzasını taşıyor.

Galloping gargoyles! ⚡ Leicester Square is getting a Harry Potter statue https://t.co/CqZauBkcYM — Time Out London (@TimeOutLondon) September 17, 2020

Harry Potter’ı canlandıran aktör Daniel Radcliffe’i model alan heykel, ilk film uyarlaması olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki Quidditch maçında süpürgesiyle havalandığı sahneyi betimliyor.

Harry Potter’ın küresel imtiyaz haklarını elinde bulunduran Warner Bros’tan Josh Berger, “Bu etkileyici enstalasyondaki heykeller, film tarihindeki en ikonik karakter ve aktörlerden bazılarını temsil ediyor ve Harry Potter'ın meydan boyunca yükselişini görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Berger, “Harry Potter serisi, onlarca yıldır her yaştan hayranı memnun ediyor ve bunun insanlara neşe getirmeye devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.