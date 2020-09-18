İngiltere’de 3 yıl önce çalınmışlardı: 'Yeri doldurulamaz' nadir kitaplar Romanya’da ele geçirildi

Romanyalı savcılar, 2017 yılında İngiltere'deki bir depodan çalınan onlarca nadide, asırlık kitabı ele geçirdiklerini duyurdu. Çoğu ilk basım olan kitaplar içinde Galileo Galilei, Isaac Newton ve Dante Aligheri’nin eserleri de bulunuyor.

Sanat ve tarih dünyası için ‘yeri doldurulamaz' diye tabir edilen hırsızlık vakasının zanlıları yakalandı.

Polis, Haziran 2019'da Romanya’nın kuzeydoğusundaki yaklaşık 30 mülke baskın düzenledikleri sırada dört şüpheliyi tutuklarken, İngiltere’de de uyrukları açıklanmayan yaklaşık 10 kişi tutuklandı.

Ancka ocak ayında Torino’da yakalan ve çete lideri olduğundan şüphelenilen Romanya uyruklu kişinin yetkililerle işbirliği yaparak eserlerin kurtarılmasında belirleyici rol oynadığı belirtildi. Bunun üzerine Romanya’nın kuzeydoğusundaki Neamt bölgesinde bir eve yapılan baskında çetenin yağmaladığı eserlere ulaşıldı.

More than £2.5 million worth of 'irreplaceable' books that were stolen from a warehouse in #Feltham #Hounslow in 2017 have been found hidden underground in #Romania https://t.co/RCVki5YSVa — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 18, 2020

Ele geçirilenler arasında Galileo ve Newton’ın eserlerinin ilk basımları, Dante’nin İlahi Komedya isimli başyapıtının 1569 tarihli baskısı, ayrıca İspanyol ressam Francisco de Goya’nın 80 çizimi gibi oldukça önemli eserler yer aldı. Eserlerin 2 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Feltham’da Şubat 2017’de yaşanan soygunda, çatıda delik açan hırsızlar, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bir depoya girmeyi başarmıştı. İçerideki güvenlik sensörlerini harekete geçirmemeyi başaran hırsızlar, ABD’deki bir müzayede için bekletilen yüzlerce eser arasında bulunan 50 kadar nadir kitabı çalmıştı. Aynı yöntemle depodan çıkan hırsızlar kendilerini bekleyen minibüse atlayıp kayıplara karışmıştı.