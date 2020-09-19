Belarus’tan yaptırımlara yanıt olarak uluslararası kuruluşlardan çıkma tehdidi

Zorunda bırakılmaları halinde Belarus’un başvurabileceği “tamamen radikal tedbirlerin” olduğunu dile getiren Makey, “Belarus olmadan faaliyetleri anlamsız hale gelecek çeşitli girişim ve kuruluşlardaki katılımımızı gözden geçirebiliriz” ifadesini kullandı.

‘AB’nin yaptırımlarına karşılık verilecek, tedbir paketi hazır’

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarına uygun yanıt vermek zorunda olduklarını dile getiren Makey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette, AB’nin farklı kuruluşlarının temsilcilerine ve ayrıca AB üyesi bazı ülkelerin temsilcilerine yönelik kişisel yaptırımlar olacak. Liste hazır. AB’nin ilgili kararı çıkar çıkmaz uygulamaya koyacağız”.