Macron'dan Türkçe tweet: Diyaloğu yeniden açalım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik, iyi niyetli, naiflik olmaksınızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı, görünüşe göre de işitilmiş, ilerleyelim" dedi.