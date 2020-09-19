Dendias ve Stoltenberg, Doğu Akdeniz’i konuştu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dendias ve Stoltenberg bugün telefonla görüşerek Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldı.

In phone conversation, FM @NikosDendias & @NATO SecGen @jensstoltenberg discussed the situation in #EasternMediterranean / Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΓΓ #NATO J.Stoltenberg –η κατάσταση σε Αν.Μεσόγειο στο επίκεντρο — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2020

​Yunan Kathimerini gazetesinin bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise, tarafların NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi azaltacak bir mekanizma geliştirmek konusundaki ilerlemeyi konuştukları kaydedildi.