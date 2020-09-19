Dendias ve Stoltenberg, Doğu Akdeniz’i konuştu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dendias ve Stoltenberg bugün telefonla görüşerek Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldı.
In phone conversation, FM @NikosDendias & @NATO SecGen @jensstoltenberg discussed the situation in #EasternMediterranean / Τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΓΓ #NATO J.Stoltenberg –η κατάσταση σε Αν.Μεσόγειο στο επίκεντρο— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2020
Yunan Kathimerini gazetesinin bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise, tarafların NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi azaltacak bir mekanizma geliştirmek konusundaki ilerlemeyi konuştukları kaydedildi.
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