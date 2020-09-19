Minsk’te kadınların düzenlediği protestoda bazı göstericiler gözaltına alındı

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen ‘Kadınlar Yürüyüşü’ sırasında bazı göstericilerin çevik kuvvet polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Minsk’te düzenlenen ‘Kadınlar Yürüyüşü’ sırasında bazı göstericiler, çevik kuvvet polisi tarafından gözaltına alındı.

Verilen bilgiye göre göstericiler geleneksel toplanma noktası olan Komarovskiy Pazarı’nda toplandı. Saat 15.20 sularında sayıları birkaç yüze ulaşan kadınlar yürüyüşe geçti.

İlk başlarda olaysız bir şekilde devam eden yürüyüşte gözaltılar, göstericilerin Jakub Kolas Caddesine yaklaştıkları sırada başladı.

Belarus polisinden Sputnik’e yapılan açıklamada gösteri sırasında gözaltıların olduğu doğrulandı. Polis Departmanı Sözcüsü Natalya Ganuseviç, güvenlik güçlerinin protestocuları gösterinin yasadışı olduğu konusunda uyardıklarını, ancak kadınların dağılmadıklarını aktardı.

Ganuseviç, gözaltına alınan kişilerin işlem için bölge emniyet müdürlüklerine götürüldüklerini ifade etti.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.