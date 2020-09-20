Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a yapacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu’nun önümüzdeki pazartesi resmi bir ziyaret için Güney Kıbrıs'a gideceği, bunun martta göreve gelmesinden sonra ilk yurtdışı gezisi olacağı bildirildi.

Kıbrıs haber ajansı CNA'nın aktardığına göre Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, önümüzdeki pazartesi ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a düzenleyecek.

Ziyareti çarşamba gününe kadar devam edecek olan Sakellaropulu, Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, parlamento başkanı, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu ve siyasi parti başkanları ile bir araya gelecek.

Yunan ajansı AMNA’nın sözlerini aktardığı Sakellaropulu, “Türkiye'nin saldırganlığının arttığı mevcut durumda ziyaretim, Yunanistan ve Kıbrıs'ın birliğini ve birer Avrupa Birliği üyesi olarak egemenliğimizi ve egemen haklarımızı korumak için acil koordinasyon ihtiyacının altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Sakellaropulu 13 Mart'ta yemin etti. Yunanistan’da cumhurbaşkanı, genelde temsili görevleri yerine getiriyor ve yürütme yetkisi bulunmuyor.