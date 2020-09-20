Danimarka'da çocuk kanalında skandal: Yetişkinler çocukların önünde soyundu

11-13 yaş aralığındaki çocukların izleyici olarak katıldığı programda 'kusursuz vücut' konusu ele alındı. Cinsel organlardaki kusursuzluğun konuşulduğu bölümde 5 yetişkin stüdyoda çocukların önünde soyundu. Daha sonra programın sunucusu, çocuklardan 5 yetişkine genital bölgeler de dahil olmak üzere vücutlarıyla ilgili sorular sormasını istedi.

Programda yaşanan skandal büyük tepki çekti.

Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Peter Skaarup, programın çocukları yozlaştırdığını belirterek "Çocukların bu yaşta erkeklerin ve kadınların cinsel organları hakkında konuşmaları için çok erken" dedi.

Programın yapımcıları ise bu bölümü çocuklara fiziksel yetersizliklerle mücadele konusunda eğitim vermek amacıyla çektiklerini savundu.