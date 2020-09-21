Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eleştiriliyordu: Çekya Sağlık Bakanı istifa etti

Çekya'da günlük koronavirüs vakası sayısının 3 bini aşmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Adam Vojtech istifa etti.
Vojtech'in istifasının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Andrej Babis ise, Vojtech'e teşekkür etti ve ' tüm enerjisini koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için kullanmak zorunda kalmasaydı ülkenin en iyi sağlık bakanı olarak hatırlanabileceğini' söyledi.
Moc děkuju @adamvojtechano za práci, kterou na zdravotnictví vykonal. Je to slušný, poctivý a velmi pracovitý člověk. Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví.— Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 21, 2020
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, Çekya'da vaka sayıları geçtiğimiz 14 günde artış göstererek 100 bin kişi başına 193 vakayla Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci sıraya yükselmişti.
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