Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eleştiriliyordu: Çekya Sağlık Bakanı istifa etti

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, koronavirüsle mücadele konusunda kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çekya'da günlük koronavirüs vakası sayısının 3 bini aşmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Adam Vojtech istifa etti.

Vojtech'in istifasının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Andrej Babis ise, Vojtech'e teşekkür etti ve ' tüm enerjisini koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek için kullanmak zorunda kalmasaydı ülkenin en iyi sağlık bakanı olarak hatırlanabileceğini' söyledi.

Moc děkuju @adamvojtechano za práci, kterou na zdravotnictví vykonal. Je to slušný, poctivý a velmi pracovitý člověk. Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 21, 2020

​Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, Çekya'da vaka sayıları geçtiğimiz 14 günde artış göstererek 100 bin kişi başına 193 vakayla Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci sıraya yükselmişti.