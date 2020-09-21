AB’nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımı yürürlükte

AB’nin geçen hafta, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle biri Türk üç firma için aldığı yaptırım kararı yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiye uyguladığı yaptırım kararı bugün yürürlüğe girdi.

'AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek'

Libya'ya savaş malzemesi sevkiyatına katıldıkları ve ambargoyu ihlal ettikleri belirtilen şirketlerin AB ülkeleri içindeki hesapları bloke edildi. Avrupalı şirketlerin bu firma ve kişilerle iş yapması da yasaklanacak.

Yaptırımlara dahil edilen kişiler ise AB'ye seyahat edemeyecek ve AB'deki banka hesaplarına erişimleri engellenecek.