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    Fransa hükümeti: 'Cuties' filminin çocukları cinsel objeleştirdiği iddiası bağlamından koparılan görüntülere dayanıyor

    © Fotoğraf : @Netflix
    Avrupa
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    Netflix'in dünya genelinde çocukları cinsel obje haline getirdiği gerekçesiyle eleştirilen ve Türkiye'de yasaklanan 'Cuties/Minnoşlar' filmini, Fransız hükümeti savundu. Kültür Bakanı ile Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan, eleştirilerin bağlamından koparılan indirgeyici görüntülere dayandığı ve filmin niyetiyle çelişki içinde olduğunu söyledi.

    Fransa hükümetinden iki bakan, Netflix'in 'Cuties/Minnoşlar' filmine yöneltilen kız çocuklarını cinsel obje haline getirdiği eleştirilerinin, bağlamından koparılan indirgeyici görüntülere dayandığına dair açıklama yayımladı.

    Fransız sinemasının genç isimlerinden Maïmouna Doucouré'nin yönettiği film, bugünün pop yıldızlarının hareketlerini taklit eden bir dans grubuna katılan 11 yaşındaki Senegal kökenli Müslüman kız çocuğu Amy'nin hikayesine odaklanıyor. Filmin daha yayımlanmadan çıkan posteri nedeniyle ergenliğe girmemiş çocukları aşırı cinselleştirmekle suçlanması, pedofiliyi teşvik edip etmediğine dair şüpheleri de beraberinde getirmişti.

    Geçmişte cinsel istimara uğramış yönetmen Maïmouna Doucouré'un sosyal medyada hakarete uğraması, 'Netflix'i iptal et' etiketinin Twitter'da gündem olması sonrası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 6 Temmuz'da atanan Kültür Bakanı Roselyne Bachelot ile Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Delege Bakanı Elisabeth Moreno, ortak açıklama yaptı.

    Resmi nitelikli açıklamada, Maïmouna Doucouré'a yönelik eleştirilerin kadın yönetmenin niyetleriyle tam bir çelişki içinde olduğu ifade edildi:

    "Cuties filmini hedef alan şiddetli eleştirilerin yönetmene atfettiği niyet, onun yapıtının neyin hakkında olduğuyla tam bir çelişki içinde. Eleştiriler, bağlamından koparılan indirgeyici görüntülere dayanıyor."

    Filmin Netflix kataloğundan çıkarılmasına yönelik artan talepleri de reddeden Bachelot ile Moreno, "Bu filmin tüm izleyiciler için erişilebilir kalması ve eserin aydınlanmış incelenmesine dayanan, teskin olmuş bir tartışmayı beslemesi lazım" dedi. 

    Ocak ayında Cuties'in ilk gösteriminin yapıldığı Sundance Festivali'nde dünya sineması dram yönetmenliği ödülünü kazanan Doucouré, Fransa'da düzenlenen bir panelde, filmin 'çocukları hiper-cinselleştirmekle' suçlanmasının, Netflix'in filmi tanıtmak için çıkardığı ilk posterdeki görsel seçiminden kaynaklandığını, ancak o posterin filmi temsil etmediğini anlattı. 

    İhtilafın ilk posterden kaynaklandığını vurgulayan kadın yönetmen, "Aslolan filmi izlemek ve aynı mücadeleyi verdiğimizi anlamak. Ben zaten bu konuda insanların gözlerini açmak ve soruna çözüm bulmak istiyorum. Film yapımcıları olsun siyasiler olsun bir tartışmaya girmemiz ve çözüm bulmamız ve bunu eğitim sistemi içinde de yapmamız önemli" dedi. 

    Netflix de filmi pazarlamak için yayımladığı ve kız çocuklarını dar kıyafetler içinde dans hareketleri yaparken gösteren ilk poster ve fragmanla ilgili geçen ay özür açıklaması yayımladı.

    'Uygunsuz' diye nitelediği poster için 'derin üzüntü' açıklayan ve "Filmi temsil etmiyor" diyen Netflix, görüntü ve betimlemeleri değiştirdiğini belirtti. 

    Netflix Eş-CEO'su Ted Sarandos da Doucouré'a telefon ederek yaptıkları 'hatadan' ötürü bizzat özür diledi. Ama sonuçta tüm bunlar, filmin sosyal medyada sesi gür çıkan bir grup tarafından lanetlenmesini ve Doucouré'un öfkenin ve hatta ölüm tehditlerinin hedefi olmasını telafi etmedi. 

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