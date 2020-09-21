Kıbrıs'ın 'Türkiye' koşulu AB dışişleri bakanlarının Belarus yaptırımına engel oldu

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Borrell, birliğe üye 27 ülkenin dışişleri bakanlarının Belaruslu yetkililere yaptırım listesini onaylayamadığını duyurdu. Borrell, bunun sebebinin Kıbrıs'ın, Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım getirilmesi konusundaki ısrarının olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bu yaptırımları uygulamak için açık bir irade olmasına rağmen, gerekli oybirliğine ulaşılamadığı için bugün bunu yapmak mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

Kararın, Türkiye’ye karşı yaptırım getirilmesini talep eden Kıbrıs tarafından engellendiği yönündeki bilgiyi doğrulayan Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülkenin mutabakata katılmadığı nedeniyle oy birliği olmadığı kimse için bir sır değil. Oy birliği için Kıbrıs’a ihtiyacımız olduğu ortada, bu bir gerçek. Bizim oybirliğine ihtiyacımız var. Kıbrıs, Belarus yaptırımlarına karşı değil, ama Türkiye’ye karşı da yaptırımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Tutumunu çok iyi anlıyorum. Türkiye’nin davranışını değiştirmediğini anlıyoruz ve Türkiye’ye karşı da yaptırımları düşünmeliyiz. Ama aynı zamanda görüşmeler devam ediyor ve birçok ülke süreçlerin senkronize edilmesi için zirveyi beklememiz gerektiğini düşünüyor."

Borrell, 24-25 Eylül’de yapılacak zirvede, AB liderlerinin 'bu soruna çözüm arayacağını' söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, Belarus'ya yönelik yaptırım kararının 'en kısa sürede alınacağını umduğunu' dile getirdi. Borrell "Bunun, Konsey’in yeni toplantısında mümkün olacağını umuyorum. Bunun için mümkün olan her şey yapacağım, çünkü bu artık kişisel bağlılık konusu haline geldi. Bunu yapamazsak, AB’ye güvenin bozulacağını çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

Diğer yandan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Belarus yaptırımı veto etme kararını "AB’nin, temel değerlerimize ve ilkelerimize yönelik her türlü tepkisi ferdi olamaz. Tepkimiz tutarlı olmalı" ifadeleriyle savundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Linkevic ise, Kıbrıs’ın tutumunu eleştirerek, 'Belaruslulara ve tüm dünyaya yanlış sinyal gönderdiğini' kaydetti.