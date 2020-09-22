Karantina günlerinde balkonda tanışan çift evleniyor

İtalya'nın Verona kentinde yaşayan ve koronavirüs karantinası sırasında balkondan balkona tanışıp birbirlerine aşık olan Michele D'Alpaos ile Paola Agnelli evlenme kararı aldı.

İtalya'nın Verona kentinde mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan Michele D'Alpaos ile Paola Agnelli, evlenme kararı aldıklarını açıkladı.

Kısıtlamalar sırasında evlerinin balkonlarından tanışan çift, birbirlerine aşık olduktan sonra 10 hafta boyunca uzaktan konuşmaya devam etti.

İtalya'da karantina günlerinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, balkonlardan birbirine destek olmak için müzik yapıyordu. Paolo ve Michele'in birbini görüşü de balkonlarına müzik dinlemek için çıkmasıyla oldu.

Tanışma hikayelerini anlatan avukat Paola Agnelli, Michele D'Alpaos'u karantina esnasında düzenlenen balkon konserlerinde önce kendisinin gördüğünü söyledi.

Michele ise, Paola'nın kardeşinin keman çaldığı bir etkinlikte Paola'yı görmesi üzerine Instagram hesabını bulup eklediğini açıkladı.

Çiftin arasında yaşanan aşk ise, Michele'nin evin terasına 'Paola' yazılı bir pankart asması sonucunda sosyal medyada yayıldı.

İlişkilerini 10 hafta boyunca telefonda devam ettiren çift, haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez bir araya geldi ve evlenmeye karar verdiler.

Çiftin düğünü ise tanıştıkları evin terasında düzenlenecek.

Verona'da bir diğer 'Romeo ve Juliet'

Sosyal medya kullanıcıları tarafından İngiliz yazar William Shakespeare'in en bilinen eserlerinden Romeo ve Juliet'e benzetilen olayla ilgili konuşan Paola, “Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek” ifadelerini kullandı.

Çiftin yaşadığı ve tanıştığı yer olan Verona da, aynı zamanda Romeo ve Juliet hikayesinin geçtiği yer.