Fransa'da 'Okula cumhuriyetçi kıyafetle gidilir' diyerek kız öğrencilere karışan Eğitim Bakanı'na protesto dalgası

Kız öğrencilerin açık giyindikleri için disiplin cezası almaya başlaması, Fransa'da protesto dalgası başlattı. Uygulamanın altından "Okula cumhuriyetçi tarzda giyinerek gidilir" diyen Eğitim Bakanı çıktı. Sosyal medyada alay konusu olan bakana, cumhuriyetin temelini atan devrimcilerin memeleri elbisesinden fırlamış kadın tablosuyla yanıt verildi.

Fransa'da mini etek, göğüs dekolteli ya da göbeği açık bluzlar giyen lise öğrencisi kızların tahrik edicilik yaptıkları gerekçesiyle okul müdürleri tarafından azarlanmaları veya derslere alınmamaları uygulamasının tetiklediği protesto dalgasına, Eğitim Bakanı'nın açıklamaları tuz biber ekti.

Kız öğrencilerin erkek öğrenciler canlarının istediğini giyerken kendilerine cinsiyet ayrımcılığı ve çifte standart uygulandığından yakınmaları eşliğinde bir haftadır süren protestolarla ilgili konuşan Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, "Okula doğru kıyafetle gitmek önemlidir. Okul başka yerlere benzemez" diyerek ekledi:

"Plaja ya da gece kulübüne gider gibi okula gidemezsiniz. Okula cumhuriyetçi tarzda giyinerek gidilmesi gerektiği, herkesin anlayabildiği bir şeydir."

Eğitim Bakanı Blanquer, 'cumhuriyetçi tarzla' ne kast ettiği sorularına koşut sosyal medyada alay konusu oldu.

Şarkıcı Jeanne Cherhal 'cumhuriyetçi tarzı' tiye almak için çıplak vücudunu Fransız bayrağıyla kapadığı bir fotoğrafını paylaştı.

« On vient à l’école habillé d’une façon républicaine », paraît-il.

Bon lundi ! 😄🇫🇷 pic.twitter.com/yCUGIxCtX9 — Jeanne Cherhal (@JeanneCherhal) September 21, 2020

Pek çok kişi, Eğitim Bakanı'nın 'cumhuriyetçi tarzına' yanıt olarak, Eugène Delacroix’in 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' ismini taşıyan ve memeleri elbisesinden fırlamış bir kadını devrimcilerin başını çekerken resmeden meşhur tablosunu hatırlattı.

Blanquer:



«il faut s'habiller d'une façon républicaine»



Les étudiantes : pic.twitter.com/Mgs6S9ENJ8 — Benjamin (@JoeChiiip) September 21, 2020

Cinsel saldırı, taciz, istismar ve cinsiyetçilik mağdurlarının suskunluklarını bozduğu ABD'deki #MeToo (BenDe) hareketinin Fransa'da #BalanceTonPorc (DomuzunuİfşaEt) adındaki uzantısından hareketle yeni bir kampanya da başlatıldı.

#BalanceTonBahut (OkulunuİfşaEt) y da #BalanceTonProf (ÖğretmeniniİfşaEt) etiketi altında okullardaki cinsel taciz, cinsiyet ayrımcılığı ve zorbalık vakalarına dair ifşaatlar ve kız öğrencilerin ayıplanması karşısında resmi tepkisizliğe duyulan öfke paylaşıldı.

Geçen hafta TikTok'ta #lundi14september (14EylülPazartesi) etiketiyle başlatılan ve öğrencilere kıyafet kuralları dayatılması ile dış görünüşleri üzerinden cezalandırılmalarına karşı 'uygunsuz' giyinmeleri çağrısı yapan kampanya da sosyal medyada hızla yayıldı.

Üstelik protestolara bir diğer hükümet mensubundan destek geldi.

Eski Kadın-Erkek Eşitliği, şimdiki Yurttaşlıktan Sorumlu Delege Bakanı Marlène Schiappa, 14 Eylül'de şöyle tweetledi:

"Bugün tüm Fransa'da genç kızlar önyargılara ve cinsiyetçi eylemlere karşı etek, göğüs dekolteli ya da göbeği açık bırakan bluz giyip makyaj yapmaya karar verdi. Kız kardeşlik adına hayranlıkla onları destekliyorum."

Aujourd’hui #lundi14septembre des jeunes filles ont décidé spontanément partout en France de porter jupes décolletés crop top ou maquillage pour affirmer leur liberté face aux jugements & actes sexistes.

En tant que mère, je les soutiens avec sororité & admiration 💪🏾💄 pic.twitter.com/rSh6HnAJmK — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 14, 2020

'Osez le Feminisme!' isimli feminist grup da protestolara destek verip "Okullar kız çocuklarıyla uğraşmayı bırakıp erkek çocuklarını disipline etmeye yönelsin" çağrısını yaptı.

France24'e konuşan grubun sözcüsü Céline Piques, "Okullardaki eğitim kadroları asıl öğrencilerde cinsel taciz ve zorbalık konusunda farkındalık yaratmalı ki, bazı erkek çocuklarının kabul edilemez davranışları son bulsun" dedi.