Rus muhalif Navalnıy, 32 gün sonra taburcu edildi

Kliniğin açıklamasına göre, Navalnıy’in durumu acil müdahalenin durdurulabileceği bir seviyeye kadar ilerledi. Klinikte 32 gün tedavi gören Navalnıy, bu süre zarfında 24 günü yoğun bakımda geçirdi.

Navalnıy’i tedavi eden doktorlar, kaydedilen ilerleme ve şu anki durumu doğrultusunda hastanın tamamen iyileşebileceği görüşünde.

Doktorlar ayrıca şu anda ‘şiddetli zehirlenmenin’ doğurabileceği olası uzun vadeli bir sonuç konusunda değerlendirmede bulunmak için çok erken olduğunu kaydetti.

Kararın, hastanın durumu ile ilgili bilginin kendisi ve eşi ile görüşülerek verildiği aktarıldı.