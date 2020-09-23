Lukaşenko tartışmalı seçimlerden sonra yemin ederek görev başladı

Belarus'ta 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan ve hala daha tartışılmaya devam eden 9 Ağustos seçimlerinden galip ayrılan Aleksandr Lukaşenko yemin edip resmen göreve başladı.

Belarus resmi haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre seçimde yüzde 80.1 oy alan Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda önde gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bilim insanları, sanatçılar ve sporcuların katıldığı törende yemin etti.

Elini anayasa üzerine koyan ve yemini okuyan Lukaşenko, Merkezi Seçim Kurulu başkanından Belarus Devlet Başkanı Mazbatası'nı aldı.

'Ülkeye bağlı kalan Belarusluları terk etmeye hakkım yok'

Törende konuşan Lukaşenko, ülkelerine bağlı olan Belarusluları bir kenara bırakma hakkına sahip olmadığını söyledi: "Bunu yapamam.

Sadece siyasi tercihlerini değil aynı zamanda kendi kaderlerini, çocuklarının geleceğini devletin politikasına bağlayan, ülkeye ve halka bağlı kalan kişileri Belarus için böylesine zor bir dönemde terk etme hakkım yok.

Onlar, pandemi tehdidine kahramanca karşı koyan, en iyi mesleki ve insani niteliklerini sergileyen, toplumun ayrıştığı dönemde aklıselimi koruyan kişiler. Devlet görevlileri ve üniformalı kişiler kararlılık, cesaret ve sağlamlık ortaya koydu."

Belarus'ta renkli devrim gerçekleştirme girişiminin başarısız olduğunu kaydeden Lukaşenko, bunun hiçbir halükarda vatanlarından olmak istemeyen Belarusluların seçimi olduğunu vurguladı.

Lukaşenko, sosyal devlet inşa etme politikasını sürdüreceklerini belirterek "Belarus iktidarının gücünün, iktidara olan güvenin temelinde, en zor zamanlarda bile sosyal politikadan, sosyal devletten vazgeçmememiz yatıyor. Emeklilerin, çok çocuklu ailelerin, toplumun sosyal bakımdan kırılgan kesimlerinin desteklenmesi, her halükarda Belarus'un kartviziti olmaya devam edecek" diye konuştu.

Belaruslu askerler sadakat yemini etti

Bu arada yine BelTA'nın geçtiği habere göre Belaruslu askerler, Lukaşenko'nun yemin töreninin ardından halka ve devlet başkanına sadakat yemini etti.

Farklı kuvvetlerden temsilcilerin katıldığı törende askerler, Belarus halkı ve başkomutanın önünde ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarına dair yemin etti.

Muhalefetten 'süresiz sivil itaatsizlik eylemi' çağrısı

Lukaşenko'nun yeniden göreve başlaması sonrası muhalefet, seçimlerin tekrarlanmasını ve 'süresiz sivil itaatsizlik eylemi' düzenlenmesini talep etti.

Seçimlerin ardından muhalefet tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi'nin üyesi Pavel Latuşko, yemin töreni yapılacağına dair daha önce hiçbir açıklama yapılmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün benzeri görülmemiş bir duruma tanıklık ettik. Seçimlerde yüzde 80'den fazla oy aldığını iddia eden devlet başkanı, yemin töreni için özel operasyon gerçekleştirdi. Seçimlerdeki tahrifatı hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz ve yeni seçimler düzenlenmesini talep ediyoruz. Herkesi süresiz sivil itaatsizlik eylemine çağırıyoruz."