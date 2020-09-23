Tahliye edilen Eyfel Kulesi yeniden açıldı

Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi boşaltıldı. Tahliyenin sebebinin bomba ihbarı olduğu söylense de kule yetkililerinden henüz kesin bir bilgi gelmedi. İncelemelerin ardından kule ziyaretçilere yeniden kabul etmeye başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi boşaltıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.

Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.

Öte yandan Reuters'a konuşan Eyfel Kulesi Basın Ekibi tahliyenin nedenine ilişkin kesin bir bilgi vermedi. AP ajansına konuşan iki polis ise bomba ihbarı bilgisini doğruladı.

🔴 Alerte à la bombe à la tour Eiffel, le quartier évacué > https://t.co/H39qXsWEh1 pic.twitter.com/g8G9ZSr0w3 — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) September 23, 2020

​Yapılan incelemeler sonrası kule yeniden ziyaretçilere açıldı.