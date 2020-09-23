Lukaşenko'nun yemin töreni sonrası Tihanovskaya'dan açıklama: Ülkenin tek lideri benim

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, kendisinin 'Belarus halkı tarafından seçilmiş tek lider' olduğunu iddia etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko bugün yemin ederek 6. dönem üst üste koltuğa oturdu. Ancak muhalefet Lukaşenko'nun seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Muhalefetin kurduğu Koordinasyon Komitesi'nin 'süresiz sivil itaatsizlik eylemi' çağrısından sonra en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Tihanovskaya, "Bugün Lukaşenko, halktan gizli bir şekilde yemin törenini yapma girişiminde bulundu. Bu kendi meşru gösterme girişimi, sadece önceki yetkilerin sona ermesine yol açtı, zira halk ona yeni yetki vermedi. Sözde yemin töreni bir mizansen. Aslında Lukaşenko bugün emekliye ayrıldı" iddiasında bulundu.

Tihanovskaya, Lukaşenko'nun emirlerinin kolluk kuvvetleri için artık meşru ve zorunlu olmadığını savundu ve "Ben Belarus halkı tarafından seçilen tek liderim. Şu anki görevimiz ise yeni Belarus'u inşa etmek" dedi.

Belarus'ta 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan ve hala daha tartışılmaya devam eden 9 Ağustos seçimlerinden galip ayrılan Lukaşenko bugün yemin edip resmen göreve başlamıştı.

Seçimlerin ardından muhalefet tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi'nin üyesi Pavel Latuşko, yemin töreni yapılacağına dair daha önce hiçbir açıklama yapılmamasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Bugün benzeri görülmemiş bir duruma tanıklık ettik. Seçimlerde yüzde 80'den fazla oy aldığını iddia eden devlet başkanı, yemin töreni için özel operasyon gerçekleştirdi. Seçimlerdeki tahrifatı hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz ve yeni seçimler düzenlenmesini talep ediyoruz. Herkesi süresiz sivil itaatsizlik eylemine çağırıyoruz."