Bulgaristan'dan 2 Rus diplomata 72 saat süre

Son aylarda çeşitli ülkelerin casusluk iddialarını öne sürerek Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alma trendine bir ülke daha dahil oldu.

Reuters'in haberine göre Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, haklarında casusluk şüphesi bulunan 2 Rus diplomatın sınır dışı etme kararı aldı.

Bakanlık, bu konuda Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'ne bilgi verdiklerini ve diplomatların 72 saat içinde ülkeden ayrılmaları gerektiğini ifade etti.

Bulgaristan Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada diplomatik statüye sahip 2 Rusya vatandaşının 2016 yılından beri Bulgaristan ordusunun modernizasyonuna ilişkin bilgi topladığını, hizmete özel bilgi ve devlet sırrı niteliğindeki bu bilgilerin Moskova'daki Rus askeri istihbaratına iletildiğini belirtmişti.

Ağustos başlarında Slovakya, casusluk yaptığı şüphesiyle Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar vermişti. Ağustos ortasında Norveç, ağustos sonunda da Avusturya birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya da 6 Haziran'da iki Rus diplomatı casusluk gerekçesiyle sınır dışı etmişti.