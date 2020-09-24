Moldova lideri Dodon: Ne Batı ne de Doğu'da herhangi bir askeri siyasi bloğa katılacağız

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, Batı ya da Doğu'da herhangi bir askeri veya siyasi bloğa katılmayacaklarını bildirdi.

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti.

BM Genel Sekreteri'nin dünyada ateşkesin sağlanması yönündeki çağrısını desteklediklerini belirten Dodon, "Farklı seviyelerdeki çatışma ve krizler, hala dünyadaki barış, güvenlik ve kalkınma için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Silahlı çatışmalar, küresel kriz çerçevesinde durumu kötüleştiriyor ve silah yarışının yıkıcı etkisini arttırıyor" dedi.

Dodon, ülkenin dış siyasetinde tarafsızlık ilkesini benimsediklerini de dile getirerek, "Anayasaya göre, Moldova tarafsız bir ülkedir. Bu nedenle ne Batı ne de Doğu'da herhangi bir askeri siyasi bloğa katılacağız" ifadelerini kullandı.

AB ile 2014'te ortaklık anlaşması imzaladıkalarını hatırlatan Dodon, "AB, Moldova için her alanda stratejik bir ortaktır. Moldova, tarih ve coğrafi konumu açısından Avrupa ülkesidir" diye konuştu.