Fransa'dan Kıbrıs'a çağrı: 'Türkiye koşulu' nedeniyle Belarus'a yaptırımları engellemeye son verin

ABD merkezli Politico'ya demeç veren Beaune, "Kıbrıslı meslektaşlarımıza 'Belarus'a yaptırımların önündeki engelleri kaldırmanız gerekiyor, zira böyle yaptırımlar konusunda bir tutum sergileyerek kendinize iyilik yapmadığınızı düşünüyorum' diyerek pozisyonumuzu açık şekilde anlattım" dedi.

Kıbrıs'ın Türkiye'nin eylemlerine tepki gösterilmesi konusunda AB'nin destek vereceğinden şüphe duyduğunu ve bu nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda ısrarını sürdürdüğünü anlatan Beaune, Kıbrıs'a bu konuda destek mesajı verilmesinin mevcut çıkmazın ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Fransa'nın Kıbrıs'a destek vererek Kıbrıs'ı bu yaptırımları birbirine endekslemeye teşvik ettiğini düşünen bazı Avrupalı diplomatlar, Paris'in bu tutumunu eleştiriyor. Bu görüşe katılmadığını ifade eden Beaune, Fransa'nın Kıbrıs'ı bu konuda teşvik etmediğinin altını çizdi.

Pazartesi günü toplanan AB dışişleri bakanları, Belaruslu yetkililere yaptırım listesini onaylayamamıştı. Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Borrell, bunun sebebinin Kıbrıs'ın, Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım getirilmesi konusundaki ısrarının olduğunu söylemişti.