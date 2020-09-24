Sığınmacıların hayatını kurtaran 2 Rus denizciye Yunanistan’da 300’er yıl hapis cezası

Yunanistan’da 2 Rus denizcinin, sığınmacı taşıma suçundan her biri 300 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Rusya Başkan Yardımcısı İvan Melnikov, RT televizyonuna açıklamasında, Rus denizciler Aleksey İgumanov ve Nikita Şeptalov’un taşıdıkları her bir sığınmacıya karşılık 7 ilâ 12 yıl, toplamda 300’er yıl hapis cezası aldığını açıkladı. İki denizcinin toplamda 60 sığınmacı taşıdığı bildirildi.

Suçlamaları reddeden denizciler, internet üzerinden buldukları iş için Türkiye’ye geldiğini ve turistleri taşıma görevi aldıklarını anlattı. İgumanov ve Şeptalov, gemilerine uluslararası sularda 60 sığınmacının bulunduğu teknelerin yanaştığını, bunun üzerine gemi mürettebatının bir kısmının gemiyi terk ettiğini belirtti.

Melnikov, “Vatandaşlarımız, insanları deniz ölüme terk edemeyeceklerine karar verdi ve gemide kaldı. Ancak geminin idaresini bir türlü çözemeyen Rus denizciler SOS sinyali verdi” diye anlattı.

İnsan hakları savunucusu, Yunan mahkemesinin Rus denizcilerin sunduğu delilleri dikkate almadığını, Yunan makamlarının görevlendirdiği avukatın ise sanıklar ile neredeyse hiç görüşmediğini ve dava materyallerini incelemediğini kaydetti.

Halihazırda Yunanistan’da 26 Rus denizcinin daha benzer durumla karşı karşıya olduğunu dile getiren Melnikov, Yunan mahkemelerinin sığınmacı taşımakla suçladığı denizcilere yüzlerce yıl hapis verdiğini belirterek, “Örneğin Ağustos ayında 2 Rus denizci benzer suçlamadan her biri 253 yıl hapis cezası aldı” diye ekledi.