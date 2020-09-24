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    Avrupa Komisyonu'nda Avrupa Birliği (AB) bayrakları

    Reuters'e konuşan AB'li yetkililer: Diyalog, Türkiye'ye yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı

    © REUTERS / YVES HERMAN
    Avrupa
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    AB'li yetkililer, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de devam eden kriz için Yunanistan'la görüşmeyi kabul etmesinin ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimalinin azaldığını söyledi. Bir diplomat, "Diyalog, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidine ihtiyacı azalttı" dedi.

    Reuters'in haberine göre AB, Atina'yla istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara'ya yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan bir diplomat, "Diyalog, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için mutabakat yok" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Antalya Limanı'na çekmesinin de tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtildi.

    Konuya ilişkin konuşan başka bir diplomat da Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi'nin ertelenmesinin, zaman kazanmak açısından önemli olduğu söyledi.

    AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelenmişti.

    © AP Photo / Petros Karadjias
    Fransa'dan Kıbrıs'a çağrı: 'Türkiye koşulu' nedeniyle Belarus'a yaptırımları engellemeye son verin
    İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşen üçlü video konferans görüşme sonrası, uzun süredir devam eden Doğu Akdeniz gerginliği azaltmış, 2016 yılından beri durmuş olan kıta sahanlığı sınırlarıyla ilgili müzakereleri yeniden başlatması konusunda anlaşmayla sonuçlanmıştı.

    Belarus anlaşmazlığı daha da belirsiz oldu

    Ancak söz konusu bu gelişme, Yunanistan'ın desteğini de arkasına alan Kıbrıs'ın Türkiye'ye yönelik tavrı nedeniyle AB'nin Belarus konusundaki tavrında daha büyük bir belirsizliğe neden oldu.

    Kıbrıs, AB içinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını sınırlayacak bir karar alınmadığı sürece, Belarus’a karşı yaptırım kararı alınmasını da desteklememe konusunda ısrar ediyor, Minsk’e yönelik AB yaptırımlarını bloke ediyor.

    AB yaptırımları için 27 üye ülkenin de desteği gerekiyor.

    AB, hileli olduğunu iddia ettiği 9 Ağustos Belarus seçimleri nedeniyle 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulamaya çalışıyor.

    Kıbrıslı diplomat: Elimizdeki tek silah bu

    Güney Kıbrıslı diplomat, AB'nin kendilerine Belarus kararını bloke etmekten başka bir çıkış yolu bırakmadığını belirterek, "Korkarım ki durum böyle devam ettiği sürece, Belarus konusunda ısrar edeceğiz. Elimizdeki tek silah bu" dedi.

    ‘Türkler zekice bir oyun oynuyor’

    "Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar" diyen Kıbrıslı diplomat, "Kenara itilmiş gibi görünüyoruz" değerlendirmesi yaptı.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Yaptırım, Atina, Yunanistan, Türkiye, Ankara, AB
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