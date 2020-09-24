Reuters'e konuşan AB'li yetkililer: Diyalog, Türkiye'ye yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı

AB'li yetkililer, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de devam eden kriz için Yunanistan'la görüşmeyi kabul etmesinin ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimalinin azaldığını söyledi. Bir diplomat, "Diyalog, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidine ihtiyacı azalttı" dedi.

Reuters'in haberine göre AB, Atina'yla istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara'ya yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diplomat, "Diyalog, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için mutabakat yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i Antalya Limanı'na çekmesinin de tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan başka bir diplomat da Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi'nin ertelenmesinin, zaman kazanmak açısından önemli olduğu söyledi.

AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelenmişti.

Belarus anlaşmazlığı daha da belirsiz oldu

Ancak söz konusu bu gelişme, Yunanistan'ın desteğini de arkasına alan Kıbrıs'ın Türkiye'ye yönelik tavrı nedeniyle AB'nin Belarus konusundaki tavrında daha büyük bir belirsizliğe neden oldu.

Kıbrıs, AB içinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını sınırlayacak bir karar alınmadığı sürece, Belarus’a karşı yaptırım kararı alınmasını da desteklememe konusunda ısrar ediyor, Minsk’e yönelik AB yaptırımlarını bloke ediyor.

AB yaptırımları için 27 üye ülkenin de desteği gerekiyor.

AB, hileli olduğunu iddia ettiği 9 Ağustos Belarus seçimleri nedeniyle 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulamaya çalışıyor.

Kıbrıslı diplomat: Elimizdeki tek silah bu

Güney Kıbrıslı diplomat, AB'nin kendilerine Belarus kararını bloke etmekten başka bir çıkış yolu bırakmadığını belirterek, "Korkarım ki durum böyle devam ettiği sürece, Belarus konusunda ısrar edeceğiz. Elimizdeki tek silah bu" dedi.

‘Türkler zekice bir oyun oynuyor’

"Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar" diyen Kıbrıslı diplomat, "Kenara itilmiş gibi görünüyoruz" değerlendirmesi yaptı.