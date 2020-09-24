Macaristan, AB'nin yeni göç paketini kabul etmeyecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye yasa dışı hiç kimsenin kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı ve ''Paket göçü idare edelim diyor ama Macarların duruşu ise göçü durduralım şeklinde" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Brüksel'de bir araya gelen Başbakan Orban, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AA'nın aktardığına göre Orban, AB Komisyonu'nun sığınmacı konusunda duruşunu değiştirmediğini sadece farklı şekilde ifade ettiğini savunarak, ''AB Komisyonu'nun çarşamba günü tanıttığı yeni göç ve mülteci paketinde kota, farklı bir şekilde isimlendirilse bile yine de kotadır ve Macaristan bunu kabul etmiyor'' dedi.

Orban pakette herhangi bir ilerleme olmadığını belirtti.