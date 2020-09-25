Yunanistan Dışişleri Sözcüsü: Kıbrıs'ın Türkiye'ye yaptırım arayışını destekliyoruz

Yunanistan, Kıbrıs'ın, kendi ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede varlık gösteren Türk kişi ve kurumlarına 'hedefli yaptırım' arayışını desteklediklerini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs'ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede faaliyet yürüten kişi ve kurumlara yönelik yaptırım arayışını 'kararlı bir şekilde desteklediklerini' açıkladı.

Aleksandros Gennimatas tarafından bugün yapılan açıklamada ayrıca, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginliği azaltmadığı takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirten AB Konseyi kararına atıfta bulunuldu.