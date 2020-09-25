Paris'te Charlie Hebdo’nun eski binasının yakınında bıçaklı saldırı

Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerini yayımlamasının ardından Ocak 2015'te 12 can alan bir katliamın hedefi olan mizah dergisi Charlie Hebdo, bu katliamla ilgili davanın 2 Eylül'de başlaması öncesi karikatürleri tekrar yayımlamasının ardından yine bir saldırıya konu oldu.

Mizah dergisinin 5 yıl önceki katliam sonrası taşındığı eski binasının yakınında bıçaklı saldırı düzenlendi.

Başkent Paris'in Richard Lenoir Bulvarı'nda pala benzeri büyük bir bıçakla saldırı gerçekleştiren kişinin ilk etapta olay yerinden kaçtığı ve Bastille Operası'nın merdivenlerinde yakalandığı belirtildi.

BREAKING: At least 3 people stabbed in Paris near Charlie Hebdo's former headquarters, police operation underwaypic.twitter.com/lG9LZSeYZO — Crisis Intel 🚨 (@Crisis_Intel) September 25, 2020

Saldırıyla ilgili son açıklamaya göre iki kişi yaralandı.

Reuters'e konuşan bir polis kaynağı, iki kişinin bıçaklandığını, birinin durumunun ağır olduğunu, ama hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Bunun öncesinde başbakan 4 yaralı bulunduğu, 2'sinin durumunun ağır olduğu yönünde açıklama yaptı. İlk haberlerde 2 saldırgan olduğundan söz edildi.

'Pala ya da satır'

İki polis kaynağı saldırı mahallinde bir bıçak bulunduğunu söyledi. Biri onu 'pala', diğeri 'kasap satırı' diye tanımladı.

Europe 1 radyosuna konuşan bir gördü tanığı şunları söyledi:

"Ofiste çalışırken yoldan gelen çığlıkları duydum. Pencereden baktığımda yerde yatan bir kadın gördüm, muhtemelen bir pala darbesiyle yüzünden yaralanmıştı. Yerde yatan ikinci bir komşumu daha gördüm ve yardıma koştum."

Bina yakınında bulunan şüpheli paketten patlayıcı çıkmadığı kaydedildi. Polis binayı güvenlik kordonuna aldı ve bölgeye giriş-çıkışları engelleyen önlemler aldı. Metro seferleri durduruldu. Öğrencilerin dışarı çıkarılmayarak güvenlikleri sağlandı.