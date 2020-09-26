Sırbistan'da savaş uçağı kazası: 2ölü

Sırbistan'ın batısında Mali-Zvornik kenti yakınlarında sabah saat 9.00 (TSİ 10.00) sularında bir MiG-21 savaş uçağı düştü. Kazada 2 pilotun öldüğünü bildirildi.
Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken Savunma Bakanlığı yetkililerin olay yerine gittiği ifade edildi.
MiG-21’in uçuş öncesinde gereken bakımdan geçtiği kaydedilirken Savunma Bakanlığı’nın kurduğu özel komisyonun düşüş nedenlerini araştırdığını bildirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)