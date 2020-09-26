AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Ukrayna lideri Zelenskiy’e çağrı: AB’yi bankamatik olarak görmeyin

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e AB’nin Ukrayna için hayır kuruluşu ya da bankamatik olmadığını söylediği öğrenildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in gerçekleştirdiği Ukrayna ziyareti sonrasında AB’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e AB’nin Ukrayna için hayır kuruluşu ya da bankamatik olmadığını söylediği ifade edildi.

Açıklamada, “Başkan Zelenskiy’e söylediğim üzere Avrupa Birliği, hayır kuruluşu ya da bankamatik değil. Bizim için Ukrayna’yı desteklememiz için en iyi seçenek, ülkede reform yapmaya yardım etmek” ifadelerine yer verildi.

Borrell ayrıca Avrupa’nın desteği konusunu dışlamasa da reformların yalnızca Ukraynalılar tarafından gerçekleştirilebileceğini sözlerine ekledi.

Kiev’in son bir yılda zorluklarla olsa da ülkenin sistemik problemleriyle mücadele etme yolunda ilerlediğine dikkat çeken Borrell, “Zelenskiy'in Nisan 2019'da seçilmesi, Ukraynalıların yolsuzlukla mücadele etme ve oligarkların ülke üzerindeki kontrolünü hafifletme konusundaki kararlılığının sinyali oldu” ifadelerini kullandı.

AB’nin Ukrayna’yı desteklemeye meyilli olduğunu, bunun kanıtınınsa 2017'de yürürlüğe giren ortaklık anlaşmasının olduğunu vurgulayan Borrell, o zamandan beri Kiev’in kasasına 14 milyar euro girdiğinin ve bunun ‘benzeri görülmemiş düzeyde destek’ olduğunun altını çizdi.

AB, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarının üstesinden gelinmesi amacıyla Ukrayna'ya yardım çerçevesinde 190 milyon euro daha gönderecek.