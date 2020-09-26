Belçika'da helikopterle mahkum kaçırma girişimi

Anvers kenti savcılığının açıklamasına göre, kentin yakınındaki bir havaalanına giden 3 kişi, park halindeki bir helikopteri pilotunun başına silah dayayarak kaçırdı.

Pilot ve silahlı 3 kişiyi taşıyan helikopter, bir süre yan yana bulunan iki cezaevinin üzerinde tur attı. Ancak helikopter yere inemedi ve bölgeden uzaklaştı.

Pilotun ifadesine göre, helikopteri yakındaki başka bir havaalanına inmeye zorlayan kişiler, indikten sonra ağaçlık alana girerek kaçtı.

Pourquoi cet hélicoptère, qui tourne depuis des heures au-dessus de Bruxelles, vient-il de passer au ras des toits de la prison de Forest? pic.twitter.com/nNNsm99zZU — Maroun Labaki (@MarounLabaki) September 25, 2020

Durumun fark edilmesi üzerine cezaevlerindeki mahkumların sayımının yapıldığı, eksik mahkum bulunmadığı bildirildi.

Polis, helikopteri kaçıran 3 kişiyi bulmak için operasyon düzenlerken savcılık da cezaevinden kaçma girişimi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Belçika'nın Brugges kentinde 2009'da benzer bir olay yaşanmış, sözde turistik gezi için helikopter kiralayan iki kişi pilotu bir cezaevinin bahçesine inmeye zorlamıştı. Cezaevindeki 3 mahkum helikoptere binerek kaçmış, kaçanlardan ikisi kısa süre içinde, diğeri ise 9 ay sonra yakalanmıştı.