Belarus devlet televizyonuna saldıran internet korsanları akşam haberleri yerine protestoları izlettirdi

Belarus devlet televizyon ve radyo kurumu BT'nin internet sitesi, akşam haberleri yerine, polisin protestoculara karşı güç kullandığına ilişkin görüntüler sundu. Olayı internet korsanları üstlendi.

Belarus 1 televizyon kanalının da bağlı olduğu BT’nin internet sitesindeki canlı yayın akşam saatlerinde bir anda erişime kapatıldı. Video yüklendiğinde ise izleyiciler ekranlarında, polisin protestoculara karşı güç kullandığına dair görüntülerle karşılaştı.

Kendilerine 'siber partizanlar' adını veren bir hacker grubu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, BT'deki hatanın gerçekleştirdikleri saldırıdan kaynaklandığını ifade etti.

BT'den henüz olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Belarus'un bir diğer devlet televizyonu olan ONT'nin internet sitesindeki canlı yayın bölümünün de çalışmadığı görüldü.