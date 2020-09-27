Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar beni endişelendiriyor

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin tırmanmasına ilişkin açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, endişelerini dile getirdi.
Maas, şu ifadeleri kullandı:
”Ermenistan ile Azerbaycan arasında ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni endişelendiriyor. Halihazırda her iki tarafta da sivil kayıp raporları var. Çatışmanın her iki tarafını da tüm çatışmaları ve özellikle köy ve kasabaların bombalanmasını derhal durdurmaya çağırıyorum. Kafkasya'daki bölge üzerindeki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar daha fazla kontrolden çıkmadan derhal son verilmeli. İki tarafında bir an önce koşulsuz bir şekilde müzakerelere başlaması gerekiyor."
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