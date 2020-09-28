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    Emmanuel Macron

    Macron, Lübnanlı siyasileri 'ihanetle' suçladı

    © AP Photo / Lewis Joly
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da hükümetin kurulmamasına ilişkin, "Lübnanlı siyasi güçler, açık şekilde taahhüdü yerine getirmek istemedi, bu taahhüde ihanet etmeye karar verdiler" dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendiren Mustafa Edib'in görevini iade etmesinin ardından Elysee Sarayı'nda dün basın toplantısı düzenledi.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 1 Eylül'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine verilen 15 gün içinde hükümeti kurma taahhüdünün yerine getirilmediğini ifade eden Macron, şunları söyledi:

    "Lübnanlı siyasi güçler, açık şekilde taahhüdü yerine getirmek istemedi, bu taahhüde ihanet etmeye karar verdiler. Onlar ülkenin genelinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını önemsedi ve ülkeyi yabancı güçlere teslim ettiler. Bir ay kaybedildi." 

    Macron, Lübnanlı siyasilerin bu "ihanetin" sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini söyledi.

    Ülkesinin Lübnan halkını terk etmeyeceğini aktaran Macron, Lübnan'a ilişkin ekim sonu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası ortaklarla uluslararası konferansın düzenleneceğini ve yardımların doğrudan halka ulaşması gerektiğini belirtti.

    Macron, 20 gün içinde de Beyrut'taki patlamaya ilişkin bir toplantının gerçekleştirileceğini söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2020 / GONZALO FUENTES
    Macron, Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde protesto edildi
    "Hizbullah aynı anda İsrail'e karşı savaşan bir ordu, Suriye'deki sivilleri hedef alan bir milis ve Lübnan'da saygın bir parti olamaz" ifadelerini kullanan Macron, Lübnanlı siyasilerin hükümeti kurma konusunda "son şansı" olduğunu ve 1 Eylül'de oluşturulan yol haritasının geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

    Macron, Lübnan'a yaptırım uygulanmasının faydalı olmayacağını, hükümetin kurulması için en etkili yöntemin siyasilere baskı kurmak olduğunu savundu.

    'Hizbullah'ı ilk kez siyasi güç olarak angaje ettim'

    Bu süreçte İran'ın oynadığı rol hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getiren Macron, İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıkları da çözemediğini kabul etti.

    Macron, Lübnan'da hükümeti kurma sürecine ilişkin, "Hizbullah'ı ilk kez siyasi güç olarak angaje ettim. Siyasi bir çıkış olmadığına ilişkin bir umudun olmadığını söylemek istemiyorum" dedi.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, 3 haftalık çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine dün görevi iade etmişti.

    Macron'un girişimi sonuç vermedi

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 1 Eylül'deki Beyrut ziyareti sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

    Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül'de dolmuştu.

    Fransa, Macron'un girişimini kurtarmak için verilen süre dolmasına rağmen Lübnanlılara baskılarını sürdürmeyi devam ettiriyordu.

     

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    Etiketler:
    Mustafa Edib, Patlama, Hizbullah, Fransa, Lübnan, Emmanuel Macron
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