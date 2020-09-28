Eski AfD sözcüsünün 'göçmenler gaz odalarına sokulsun' dediği iddia edildi

Zeit gazetesinde yer alan haberde, eski AfD’nin basın sözcüsü Lüth’ün Lisa Licentia adlı YouTuber ile 23 Şubat’ta bir akşam yemeğinde görüştükleri ve orada göçmenler için ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

Haberde, Lisa Licentia’nın görüşmede, “Daha fazla göçmenin gelmesi sizin çıkarınıza olacakmış gibi geliyor mu?” şeklinde sorusuna Lüth’ün, “Evet. Çünkü o zaman AfD daha iyi olacak. Yine de hepsini vurabiliriz. Bu hiç sorun değil. Ya da gaz odalarına sokabiliriz ya da ne istersen. Umurumda değil” ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

Görüşmenin görüntülerinin bu akşam Pro 7 televizyonunda gösterileceği ifade edilen haberde, Lüth’ün, “Almanya’nın durumu ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi olur. Tabii ki durum çocuklarımız açısından çok kötü” dediği aktarıldı.

"Migranten erschießen oder vergasen" – verdeckte Videoaufnahmen dokumentieren menschenverachtende Ansichten von #AfD-Funktionär Christian #Lüth. Als diese verstörenden Zitate fallen, ist er Sprecher der Bundestagsfraktion. https://t.co/VQ9dL2vm8J — ZEIT ONLINE Politik (@zeitonline_pol) September 28, 2020

​

'Gizli kamerayla çekildi'

Habere göre, bu sözleri söylediğinde AfD basın sözcülüğü görevinde bulunan Lüth, gizli kamerayla çekildiğinin farkında değildi. Lüth’ün konuştuğu YouTube fenomeni Lisa Licentia da aşırı sağ görüşlüydü ama bu çevreden çıkmak istiyordu. Bu nedenle videoyu ProSieben kanalından bir gazeteci arkadaşına verdi.

'Bunların hepsi Gauland’la konuşuldu'

Berlin Mitte’de Newton Bar’da çekildiği belirtilen kayıtlarda Lüth'ün sık sık “Önemli olan AfD’nin güçlenmesi” diye vurguluyor ve Almanya’da durumun kötüleşmesinin ülkeyi AfD’nin kucağına iteceğini söylüyor. Bu nedenle Almanya’da durumun kötüleşmesi için çalışma yapmak gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullanıyor:

“Eğer ülkede durum iyiye giderse, AfD’nin oyları yüzde 3 olur. Bunu istemiyoruz. Bu nedenle bir taktik geliştirmek lazım. Ne kadar kötüye gidebilir Almanya? Biz ne kadar kışkırtabiliriz? Öyle. Zor, çok zor. Bunların hepsi Gauland’la konuşuldu.”

Görevine son verilmişti

Aşırı sağcı AfD Christian Lüth’ün görevine nisan ayı sonunda son vermişti. Alman medyasında, Lüth’ün ari ırkına ait olduğunu söylediği ve kendisini faşist olarak nitelendirdiğinin medyada yer almasının ardından görevine son verildiği belirtilmişti.