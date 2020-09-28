Derhal ateşkes çağrısı yapan AB Yüksek Temsilcisi: Dağlık Karabağ'daki çatışmalara dış müdahale kabul edilemez

Azerbaycan ile Ermenistan arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ kriziyle ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) "Dışarıdan müdahale kabul edilemez. Bölgedeki aktörler, çatışmaların topyekûn savaşa dönüşmesini engellemek için ellerinden geleni yapmalı" açıklaması geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmesinin ardından, bugün sözcüsü Peter Stano aracılığıyla açıklama yaptı.

'Çatışan taraflara derhal ateşkes çağrısı yaptığını' duyuran AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Bölgedeki tüm aktörleri, Dağlık Karabağ’daki çatışmaya her türlü müdahaleden kaçınmaya çağırıyoruz" uyarısında bulundu.

Dağlık Karabağ'daki son gelişmelerin çok rahatsızlık verici olduğunu, tüm Kafkasya bölgesinin istikrarı açısından ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen AB Yüksek Temsilciliği, Dağlık Karabağ'da askeri çözüm olmadığını, yeniden müzakerelere başlanması gerektiğini belirtti.

"Bu yüzden AB her iki tarafı güç kullanımını bırakmaya çağırıyor" derken "Çatışmalara acilen son verilmesi gerekiyor" vurgusunu yaptı.

Dış güçlerin Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahale etmemeleri yönünde uyararak "Dışarıdan müdahale kabul edilemez" diye altını çizdi.

Bölgedeki aktörlerin çatışmaların topyekûn savaşa dönüşmesini engellemek için ellerinden geleni yapmaları, gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Ermeni güçlere karşı savaşmaları için Suriye'den Dağlık Karabağ'a milis gönderdiği yönündeki iddiaları ise doğrulayamayacağını söyleyen Borrell, “Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine Suriyeli militanları ya da başka birlikleri gönderdiği yönündeki iddiaları biliyoruz. Ama henüz bu iddiaları doğrulayan tek bir delil görmedik" diyerek ekledi:

"Bu bağlamda, sadece her türlü dış müdahaleden kaçınılması çağrımızı tekrarlayabiliriz."

Stano, Borrell’in Dağlık Karabağ'daki durumu henüz Rusya ve Türkiye başta olmak üzere bölge liderleriyle görüşmediğini söyledi.

Daha önce Ermenistan ile Azerbaycan karşılıklı olarak birbirlerini paralı asker kullanmakla suçlamıştı.