BoJo'dan eğitimde 'kapitalizm karşıtlığı yasağı'

Emperyalizm ve kapitalizmin beşiği olan 'üzerinde güneş batmayan imparatorluktan' arta kalan Britanya'da, Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, okullara kapitalizm karşıtlığının 'yasadışı' olduğu ve 'hiçbir koşulda kaynak olarak kullanılmaması gerektiğine' dair uyarı gönderdi.

Neoliberalizme teslim ABD ve Britanya'da sağlık sistemlerinin koronavirüs karşısında çöküş yaşaması, kapitalizm sorgulamalarını hararetlendirirken, Londra'da Boris Johnson'ın (BoJo) başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin eğitimde 'kapitalizm karşıtlığı yasağı' getirdiği ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Eğitim Bakanlığı tarafından okullara yollanan müfredat yönetmeliklerinin bulunduğu bir kılavuzda, anti-kapitalizm 'aşırı siyasi' duruş olarak tanımlanıyor.

Sanayi devrimini ilk gerçekleştiren, İngiliz içsavaşı sonrası sosyalist hareketler çıkaran, 19. yüzyılın başından itibaren sendikacılık mücadelesine sahne olan Britanya'daki okullara gönderilen kılavuzda, kapitalizm karşıtlığının 'yasadışı faaliyet' olarak görüldüğü dile getirilerek şu uyarıda bulunuluyor.

"Okullar, aşırı siyasi duruşları olan kuruluşlar tarafından üretilen kaynakları hiçbir koşulda kullanmamalıdır. Malzemenin kendisi aşırı olmasa da kullanımı kuruluşa olan desteği ima edebilir"

'İngiliz tarihi ve siyasetinin büyük bölümüne atıfta bulunmak yasadışı hale gelecek'

Haberde görüşlerine yer verilen eski gölge bakan John McDonnel, yayınlanan kılavuzla, kapitalizmin kaldırılmasını savunan İngiliz sosyalizmi, İşçi Partisi ve sendikacılık tarihi de dahil olmak üzere İngiliz tarihinin ve siyasetinin büyük bölümlerine atıfta bulunmanın yasadışı hale geleceğine dikkat çekti.

'Muhafazakar bir otoriterliğe dönüşüyoruz'

Müfredattaki bu zorlamanın, kültür savaşının bir başka adımı olduğuna işaret eden McDonnel, ülkenin muhafazakar bir otoriterliğe dönüştüğünü ve demokrasiye inanan herkesin bu durumdan rahatsız olması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bakanlığı Okul Standartları Müsteşarı Nick Gibb ise yayımlanan kılavuzdaki yönetmelikleri savunurken "Bu yönergeler, tüm öğrencilerin başkalarına saygı duymalarını, diğerleriyle sağlıklı ilişki kurmasını sağlayacak" iddiasında bulundu.