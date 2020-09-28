Fransa ile Litvanya, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'a yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı görüşme sonrası Belarus'a yönelik yaptırımlara Avrupa Birliği'nin (AB) karar vermesi konusunda anlaştı.

Nauseda, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlar konusunda zaman kaybetmeyeceğini ifade ederken, yaptırımların bir sonraki AB liderleri zirvesinde tartışılacağını açıkladı.

Nauseda, Macron ile AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımları kabul etmesi ve onaylaması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Inspiring meeting w/@EmmanuelMacron on the topics of transatlantic security & defense, @NATO, ambitious EU agenda, situation in #Belarus, relations w/#Russia. Building together a united, innovative & green #EU! pic.twitter.com/zvBJKznT5R — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 28, 2020

Geçen haftalarda Litvanya, Letonya ve Estonya, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dahil bazı önemli isimlerin ülkelerine giriş yapmasını yasaklamıştı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı.