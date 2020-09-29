AB’den Dağlık Karabağ’daki kriz için 'dış müdahale' uyarısı

Avrupa Birliği (AB), bölgedeki tüm aktörleri Dağlık Karabağ’daki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya ve çatışmaya müdahaleden kaçınmaya çağırdı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugünkü basın brifinginde, “Çatışan tarafları ateşkese, bölgedeki tüm aktörleri ise Dağlık Karabağ’daki çatışmaya her türlü müdahaleden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Stano, “Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine Suriyeli militanları gönderdiği yönündeki iddiaları biliyoruz. Ama henüz bu iddiaları doğrulayan tek bir delil görmedik. Bu bağlamda, sadece her türlü dış müdahaleden kaçınılması çağrımızı tekrarlayabiliriz” diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in dün Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, “Dağlık Karabağ’daki çatışmanın askeri çözümünün olmadığının” altını çizdiğini aktaran Stano, Borrell’in henüz bu durumu Rusya ve Türkiye başta olmak üzere bölge liderleriyle görüşmediğini söyledi.

Daha önce Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak paralı asker kullanma suçlamasında bulunmuştu.