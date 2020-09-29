Paris savcısı: Charlie Hebdo’nun eski binasının yakınında saldırı gerçekleştiren kişi, binanın taşındığını bilmiyordu

Fransa'da 5 yıl önce cihatçıların katliam yaptığı mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede düzenelen bıçaklı saldırıyla ilgili bilgi veren Paris savcısı, zanlının dergi binasının taşındığını bilmediğini söyledi.

Geçen hafta Fransa’nın başkenti Paris'te, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede meydana gelen bıçaklı saldırı olayıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Konuya ilişkin bugün açıklama yapan Paris savcısı Jean-Francois Ricard, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı düzenleyip iki kişiyi yaralayan Pakistan uyruklu kişinin, mizah dergisinin binasının taşındığını bilmediğini, dergi ofisini ateşe vermeyi planladığını açıkladı.

Savcı Ricard, saldırganın, içinde beyaz ispirto olarak bilinen yanıcı madde bulunan 3 şişe taşıdığını söyledi.

Saldırganın sahte kimlikle çalıştığını ifade eden savıcı, telefonunda bulunan pasaport fotoğrafının gerçek yaşının ilk söylediği gibi değil, ancak 25 olduğunu söyledi. Savcı, 2018 yılında ülkeye girdiğini, 18 yaştan küçük olduğunu gösteren kimlikten yararlanarak, sosyal güvenlik yardımına elde ettiğini anlattı.

Saldırganın gerçek adının da Zaheer Hassan Mehmood olduğu ifade edildi.

Saldırganın kendisini ilk başta Pakistan'ın Mandi Bahauddin kasabasında dünyaya gelen Hassan A. olarak tanıtmıştı.

Fransız hükümeti, saldırıyı 'İslamcı terörizm" olarak adlandırmıştı.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.