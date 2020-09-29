Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Aliyev, Ankara’nın Bakü’ye sadece manevi destek verdiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin bölgedeki rolünün istikrar kazandırmaya yönelik olduğu görüşündeyim. Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, müttefikimiz. Dünya toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığını öğrendiği ilk saatten itibaren, Türkiye, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, uluslararası hukuku desteklemek adına açıkça Azerbaycan'ı desteklediğini duyurdu" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmanın taraflarından biri olmadığının altını çizerek, “Dayanışma ve destekleri için Türk devletine ve halkına minnettarız. Türkiye bu çatışmaya başka herhangi bir sıfatla katılmıyor ve Ermeni tarafının Türkiye'nin çatışmaya taraf olarak katıldığına dair yaydığı tüm söylentiler kışkırtıcı nitelik taşıyor, yani şu anda kabul edilen şekliyle yalan haber. Türkiye'nin çatışmaya dahil olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve böyle bir ihtiyaç da yok" dedi.

'Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok'

Bakü’nün Ermenistan’a ait olup düşürülen uçak hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen Aliyev, “Böyle bir bilgiye sahip değiliz. Kısa bir süre önce medyada böyle bir haberin olduğu rapor edildi. Onu doğrulayan herhangi bir şey yok. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları çatışmalarda kesinlikle yer almıyor” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Suriyeli militanların olmadığını vurgulayan Aliyev, ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Hayır, bu da sıradaki yalan haber. Orada Suriyeli militan yok, bunun herhangi bir belgesi, herhangi bir kanıtı yok. Bu konu Ermeni propagandası tarafından yayılıyor, farklı sitelerde ve medya araçlarında yayınlanıyor.”

Ermenistan'ın iddialarını yalanlayan Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Türkiye'nin Ermenistan'ın uçağını vurduğu iddiasını yalanlamıştı.