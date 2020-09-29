Azerbaycan: Karabağ’a giden S-300’leri imha edeceğiz

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı günlük basın toplantısında Erivan'ı uyardı.

"İstihbaratımızın elde ettiği verilere göre, Erivan’ın hava sahasını koruyan S-300 hava savunma füze sistemleri görevden alınarak işgal altındaki bölge yönünde gönderiliyor. Onları, Dağlık Karabağ’da imha edilen Ermeni teçhizatının akıbeti bekliyor" diyen Dargahlı ekledi:

"Son çatışmalar bir kez daha Ermeni ordusunun mağlup edilemez olduğu efsanesinin asılsız olduğunu gösteriyor."



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