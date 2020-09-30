Fransız Total’den ‘petrol çağının sonu’ kehaneti

Bloomberg’in aktardığına göre, Total analiz uzmanları, dünyanın kademeli olarak başta doğalgaz olmak üzere daha çevre dostu olan enerji kaynaklarına geçeceğinden emin. Şirket, doğalgazın dünya piyasasında anahtar rol oynayacağını düşünüyor.

Ayrıca 2050’ye doğru elektrik talebinde önemli artışın yaşanacağı ifade edilirken elektrik talebinin, tüm insanların enerji ihtiyacının yüzde 40’ını oluşturacağı kaydedildi. Halihazırda bu oran yüzde 20 civarında.

Total, yatırımlarını güven ve rüzgar enerjisine ile akü geliştirme çalışmalarına ve otomobiller için şarj istasyon ağının geliştirilmesine yatırım yapma niyetinde olduğunu açıkladı.