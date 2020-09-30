İngiltere ve Kanada'dan, Belarus lideri Lukaşenko’ya, oğluna ve yakın çevresinden bazı kişilere yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra ve Ottava’nın Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya, oğluna ve yakın çevresinden bazı isimlere yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İngiltere ve Kanada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya, oğlu Viktor Lukaşenko’ya ve Belarus hükümetinin birkaç önde gelen üyesine yaptırım uyguladı.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı, bugün İngiltere’nin, insan hakları ihlalleri ile ilgili yeni İngiliz yaptırım düzenlemesi uyarınca Aleksandr Lukaşenko, oğlu ve Belarus hükümetinden üst düzey yetkililere yönelik tarihi önemi olan yaptırımlar uyguladığını duyurdu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Aynı yaptırımlar Kanada tarafından da uygulandı” denildi.

İngiliz Büyükelçiliği: Yaptırımlar ülkeye girişi yasaklıyor, varlıkları donduruyor

Diğer yandan İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği, Londra’nın Belarus lideri Lukaşenko, oğlu ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko’ya yönelik yaptırımlarla bu kişilerin İngiltere’ye girişlerinin yasaklandığını ve ülkedeki varlıkların dondurulduğunu açıkladı.

‘İngiltere’nin yaptırımları Aleksandr Lukaşenko, ViktorLukaşenko ve Igor Sergeyenko'nun yanı sıra Belarus'ta ciddi insan hakları ihlallerine karışan diğer isimlere uyguladığı’ ifade edilen açıklamada, “Bu kişilerin İngiltere’ye girişleri yasaklanacak, ülkedeki varlıkları dondurulacak” denildi.