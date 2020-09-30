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    Papağan -

    Park ziyaretçilerine küfreden papağanları birbirinden ayırdılar

    Lincolnshire hayvanat bahçesi
    Avrupa
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    İngiltere’de ilginç papağanlarıyla ara sıra gündem olan Lincolnshire Doğal Yaşam Parkı'nda bu sefer beş küfürbaz papağan konuşuluyor. Gelen ziyaretçilere küfreden papağanlar, herhangi bir şikayet olmamasına rağmen farklı yerlere yerleştirildi.

    İngiltere'de Lincolnshire Doğal Yaşam Parkı'nda 5 Afrika gri papağanı, gelen ziyaretçilere küfrettikleri nedeniyle birbirinden ayrıldı ve görüşe kapalı yerlere konuldu.

    Ağustos ayında bahçedeki 200 gri papağandan oluşan gruba katılan ve adları Billy, Elsie, Eric, Jade ve Tyson olan papağanlar, kısa bir süre sonra birbirilerini küfretmeye teşvik etmeye başladı.

    The famous swearing parrots unveiled.... 😳😳😳 #lincswildlifepark #lincolnshirewildlifepark #swearingparrots

    Posted by Lincolnshire Wildlife Park on 2020 Îlon 29, Sêşem

    'Alışıktık ama aynı anda 5 tanesine şahit olmamıştık’

    Parkın CEO'su Steve Nichols, “Çok çabuk fark ettik. Papağanların küfretmesine alışıktık ancak hiçbir zaman aynı anda 5 tanesine şahit olmamıştık. Çoğu papağan dışarı çıkınca sesi kesilir. Ama bu beşi nedense bundan zevk alıyordu” dedi.

    Bundan sonra papağanlar birbirlerini 'küfretmeye motive etmemeleri için' parkın farklı yerlerine yerleştirildi.

    Papağan
    © Sputnik / Vladimir Minkevich
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    Kimsenin papağanlardan şikayet etmediğini belirten Nichols, ancak ziyaretçi çocukları göz önünde bulundurdukları ve papağanların 'çıkarmaları gereken doğal sesleri' diğer Afrika papağanlarından öğrenmeleri umuduyla beşini birden ayırdıklarını anlattı.

    ‘İnsanlar eğleniyordu aslında’

    Nichols, "İnsanlar bize geldi, ancak bunun eğlenceli olduğunu düşünüyorlar. Tek bir şikayet bile olmadı.  Bir papağan 'S... git buradan' dediğinde,  insanlar acayip eğleniyor. Böylesine gerçekten zor bir yıla büyük bir gülümsemeyi getirdi"  diye konuştu.

    Chico da vardı

    Ancak parkın tek ilginç papağan bu beşi değil, bir süre önce gündem olan Chico da var.  Chico adındaki papağan ise Beyonce'nin 'If I were a Boy' şarkısının aralarında bulunduğu birkaç pop şarkıyı söylemeyi öğrenmişti.

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    Etiketler:
    küfür etmek, Lincolnshire, papağan, İngiltere
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