Macron: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'la ilgili savaş yanlısı söylemleri tehlikeli

Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine ilişkin kullandığı 'savaş yanlısı' söylemlerinin tehlikeli ve endişe verici olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bunun Azerbaycan'ı saldırı eylemlerine teşvik ettiğini söyledi.

Letonya'nın başkenti Riga'da açıklamalarda bulunan Macron, "Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını gördüm. Bence bunlar düşünülmeden yapılmış ve tehlikeli. Fransa, son saatlerde Türkiye'den yükselen savaş yanlısı söylemlerden son derece rahatsız. Bu söylemler, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'ı 'ele geçirmeye' teşvik ediyor. Bu kabul edilemez" dedi.

Ermenistan'a ve Ermenilere seslenen Macron, "Fransa, üzerine düşeni yapıyor. Tetikte olacağız ve egemenliğin korunmasının takipçisi olacağız. Gerilimi tırmandıracak hiçbir açıklamaya müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Krizi Putin ve Trump'la konuşacağım'

Bu arada Macron, Dağlık Karabağ'da alevlenen çatışmaları bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın da ABD Başkanı Donald Trump'la konuşacağını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu konuyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun uluslararası yetkinliğe sahip, Fransa, ABD ve Rusya'nın yer aldığı arabulucu grubu ilgileniyor. Dağlık Karabağ'da krizin tırmandığı ilk saatlerden bu yana dışişleri bakanları seviyesinde ve benim tarafımdan partnerlerimizle temas kuruluyor. Görüş alışverişi yapmak ve çözüm yolları sunmak için bu akşam Putin'le, yarın da Trump'la konuşmayı planlıyorum" diye konuştu.

'Krizler Rusya'nın dahli olmadan çözülemez'

Macron, Dağlık Karabağ'daki de dahil bölgesel krizlerin Rusya'nın dahli olmadan çözülemeyeceğinin de özellikle altını çizdi.