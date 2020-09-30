Alman Devlet Bakanı Roth: Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ'da çözüm için nüfuzlarını kullanmalı

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Rusya ve Türkiye'yi çatışmadaki tansiyonun düşürülmesi için Dağlık Karabağ'daki duruma nüfuz etme çağrısı yaptı.

Almanya parlamentosundaki bir oturumda vekillere hitap eden Roth, "Bölgede nüfuzu bulunan Rusya ve Türkiye gibi ülkeler, uzun vadeli çözüm arama konusundaki sorumluluklarını ciddi şekilde ele almalı. Öncelikle AGİT Minsk Grubu'na odaklanıyoruz" dedi.

Dağlık Karabağ'daki gerilimin dramatik şekilde tırmanmasının dondurulmuş çatışmalara çözüm bulma gerekliliğini bir kez daha hatırlattığını belirten Roth, Almanya'nın Ermenistan, Azerbaycan ve diğer bölgesel partnerlerle temas halinde olduğunu ekledi.