Ermenistan Savunma Bakanlığı iddia etti: Azerbaycan Karabağ’daki temas hattının kuzeyini bombalıyor, Türk jetleri var

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Stepanyan, Azerbaycan güçlerinin Karabağ’daki temas hattının kuzeyine denk gelen bölgelere düzenlediği operasyonlara ilişkin, “(Saldırılar esnasında) Türkiye yapımı insansız hava araçları kullanılıyor. Havada Türk F-16 jetleri bulunuyor” dedi.

Ayrıca Stepanyan, Azerbaycan’ın hava kuvvetlerinin, Ermenistan’ın hava savunma sistemlerinin etki alanına girmeden ‘uzaktan hareket ettiğini’ belirtti.

Stepanyan şöyle devam etti: “Havadan karaya fırlatılan uzun menzilli füzeler kullanılıyor. Pilotların Türkçe konuşmaları tarafımızdan kaydedilmiş durumda.”

Erivan dün Türkiye’nin bir F-16 jetinin Ermenistan hava sahası içerisinde kendilerine ait bir Su-25 uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. Söz konusu iddia hem Ankara hem de Bakü tarafından yalanlandı.

On September 29, F-16 multifunctional fighter of the Turkish Air Forces downed SU-25 Fighter within the airspace of #Armenia. It was carrying out combat tasks to repel the attacks of #Azerbaijan on military and civilian objects. Pilot Major Valeri Danelin was killed pic.twitter.com/ew01OZujPc — Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 30, 2020

​Azerbaycan lideri İlham Aliyev Rus Rossiya-1 televizyonunun yayınında da bu iddiayı reddetti ve şunları söyledi: “Türk Hava Kuvvetleri askeri eylemlere asla katılmamaktadır. Şimdiki modern teknolojileri düşünecek olursak böyle bir şeyi gizlemek zor olurdu. Yani bunun bir provokasyon olduğunu buradan da kolayca doğrulayabilirsiniz.”