Ermenistan Savunma Bakanlığı iddia etti: Azerbaycan Karabağ’daki temas hattının kuzeyini bombalıyor, Türk jetleri var

Ayrıca Stepanyan, Azerbaycan’ın hava kuvvetlerinin, Ermenistan’ın hava savunma sistemlerinin etki alanına girmeden ‘uzaktan hareket ettiğini’ belirtti.
Stepanyan şöyle devam etti: “Havadan karaya fırlatılan uzun menzilli füzeler kullanılıyor. Pilotların Türkçe konuşmaları tarafımızdan kaydedilmiş durumda.”
Erivan dün Türkiye’nin bir F-16 jetinin Ermenistan hava sahası içerisinde kendilerine ait bir Su-25 uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. Söz konusu iddia hem Ankara hem de Bakü tarafından yalanlandı.
On September 29, F-16 multifunctional fighter of the Turkish Air Forces downed SU-25 Fighter within the airspace of #Armenia. It was carrying out combat tasks to repel the attacks of #Azerbaijan on military and civilian objects. Pilot Major Valeri Danelin was killed pic.twitter.com/ew01OZujPc— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 30, 2020
Azerbaycan lideri İlham Aliyev Rus Rossiya-1 televizyonunun yayınında da bu iddiayı reddetti ve şunları söyledi: “Türk Hava Kuvvetleri askeri eylemlere asla katılmamaktadır. Şimdiki modern teknolojileri düşünecek olursak böyle bir şeyi gizlemek zor olurdu. Yani bunun bir provokasyon olduğunu buradan da kolayca doğrulayabilirsiniz.”
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