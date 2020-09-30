Britanya'da üst üste ikinci gün 7 binin üzerinde koronavirüs vakası bildirildi

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaların devreye girdiği Britanya'da salı günü 7143 vakayla bir günde en fazla sayıda vakanın kayda geçmesinin ardından bugün de son 24 saatte 7108 vaka görüldüğü bildirildi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı ülke olan Britanya'da pandeminin başından beri günlük vaka sayısının ilk kez dün 7 binin üzerini görmesinin ardından bugün de kötü haber geldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 7 bin 108 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 453 bin 264'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 143'e ulaştı. Dün de 71 ölüm bildirilirken, bu, temmuzdan beri en yüksek can kaybı sayısı oldu.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 252 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 312'si yoğun bakımda yatıyor.

Britanya'da vaka sayısı ağustostan itibaren yeniden yükselişe geçerken, 10 gün önce hükümetin bilim danışmanlarından Patrick Vallance, Kovid-19 vakalarının her hafta iki kat arttığı, böyle devam ederse ekim ortasında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.