Britanya'da üst üste ikinci gün 7 binin üzerinde koronavirüs vakası bildirildi

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı ülke olan Britanya'da pandeminin başından beri günlük vaka sayısının ilk kez dün 7 binin üzerini görmesinin ardından bugün de kötü haber geldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 7 bin 108 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 453 bin 264'e yükseldi.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 143'e ulaştı. Dün de 71 ölüm bildirilirken, bu, temmuzdan beri en yüksek can kaybı sayısı oldu.
Kovid-19 nedeniyle 2 bin 252 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 312'si yoğun bakımda yatıyor.
Britanya'da vaka sayısı ağustostan itibaren yeniden yükselişe geçerken, 10 gün önce hükümetin bilim danışmanlarından Patrick Vallance, Kovid-19 vakalarının her hafta iki kat arttığı, böyle devam ederse ekim ortasında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.
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